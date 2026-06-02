Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал тех, кто называет правовую политику страны «Штрафстаном» или «Айыппулстаном», отметив, что среди критиков есть и депутаты. По его словам, подобные оценки отражают ограниченность мышления.

Токаев подчеркнул, что уважение к закону — это не страх наказания, а признак ответственности граждан. Он добавил, что во времена различных военных конфликтов Казахстану жизненно необходимы мир и стабильность, без которых не будет каких-либо реформ и в целом позитивных сдвигов. Поэтому правоохранительные органы обязаны применять жесткие меры и наказания за правонарушения, подчеркнул президент.

Он также подтвердил курс на политику «Закон и Порядок», где соблюдение правил обязательно для всех, а правопорядок обеспечивается строгим исполнением законов.