В Армении задержан сторонник российского олигарха Самвела Карапетяна и руководитель НПО «Сохранение национальных ценностей по-нашему» Алик Алексанян.

По данным следствия, с сентября 2025 по май 2026 года он мог оформлять фиктивное трудоустройство около 1400 человек. Утверждается, что реальной целью было привлечение людей к акциям в поддержку Карапетяна, НПО «По-нашему» и партии «Сильная Армения».

В отношении Алексаняна возбуждено уголовное дело по статьям о подкупе участников собраний и отмывании денег в особо крупном размере.

Также сообщается, что прошли обыски в штабах блока «Армения» Роберта Кочаряна.