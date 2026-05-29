Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил падение российского дрона на территорию Румынии, в результате чего пострадало несколько человек. Об этом Кошта написал в Х.

Он назвал эскалацию конфликта на территории ЕС «безрассудной и безответственной».

«Я решительно осуждаю это нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права. ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», — написал он.

Свое осуждение инцидентом также выразил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Он отметил, что Чехия «твердо поддерживает союзников по НАТО», и осуждает «продолжающуюся российскую агрессию против Украины».

«Я решительно осуждаю очередные российские атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которых один из беспилотников также попал в жилой дом на территории Румынии и ранил двух человек», — написал он.

Ранее глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою возложила на Россию ответственность за инцидент с попаданием дрона в жилой дом.