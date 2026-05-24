Специальный представитель турецкой стороны по нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч поделился публикацией Пашиняна об открытии железной дороги Ахалкалаки-Карс.

«Это новый шаг прямой торговли в рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией. Надеюсь, что этот новый шаг, который также будет способствовать развитию четырехстороннего сотрудничества между Турцией, Арменией, Азербайджаном и Грузией и внесет существенный вклад в региональный мир и стабильность, будет полезен для всех этих стран»,- написал он.