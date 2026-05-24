Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провел встречу с новоназначенным руководителем Службы государственной безопасности Грузии Гекой Геладзе.

Как сообщает Report, в ходе встречи посол Фаиг Гулиев поздравил Геку Геладзе с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Гека Геладзе, в свою очередь, подчеркнул важность тесного сотрудничества, сложившегося между структурами безопасности Азербайджана и Грузии, и выразил готовность к дальнейшему развитию этого партнерства.

Стороны обсудили существующие отношения стратегического партнерства между двумя странами, основные направления сотрудничества в сфере безопасности, а также текущую ситуацию в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности. Наряду с этим были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.