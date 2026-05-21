В школе-лицее №6 имени Тофика Исмайлова состоялся финальный этап олимпиады «Битва умов II» с участием учеников IX–XI классов общеобразовательных учреждений.

В мероприятии приняла участие Алёна Алиева, передает Азертадж.

Финальный этап олимпиады, являющейся совместным проектом Фонда Фонд Гейдара Алиева и Министерства науки и образования, был посвящён 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Финал был организован в командном формате и включал интеллектуальное соревнование и шахматный турнир.

Выступая на официальной церемонии открытия, заместитель директора Института образования Фуад Гараев заявил, что главная цель олимпиады — развитие у молодого поколения стратегического мышления, навыков принятия правильных решений и лидерских качеств. Он отметил, что в финал вышли учащиеся, представляющие различные регионы страны. По его словам, соревнование не только формирует здоровую конкурентную среду, но и служит важной платформой, основанной на знаниях и интеллекте. Гараев также добавил, что проект способствует продвижению национально-нравственных ценностей и укреплению идей азербайджанства.

Затем начались соревнования.

В финальном этапе интеллектуального конкурса приняли участие команды из 18 коллективов, всего 108 учащихся из районов Баку, а также из городов Гянджа, Нахчыван, Мингячевир, Шеки и ряда районов, включая Абшерон, Исмаиллы, Лерик, Саатлы, Барду, Газах, Гусар, Зангилан и Нефтчалу.

В шахматном турнире участвовали команды из районов Баку, а также из Гянджи, Нахчывана, Сумгаита, Шеки и ряда районов страны.

В интеллектуальном конкурсе приняли участие 18 команд (108 учеников), отвечавших на вопросы по математике, цифровым технологиям, естественным и гуманитарным наукам, культуре и искусству.

В шахматном турнире участвовали 18 команд по 4 человека (всего 72 ученика).

В ходе мероприятия Алёна Алиева заявила: «Я очень рада, что уже второй год проводится эта олимпиада. Благодарю Фонд Гейдара Алиева и Министерство науки и образования за поддержку. Образование — это путь к успеху. Дорогие школьники, это ваш успех. Поздравляю всех участников и уверена, что мы продолжим этот путь вместе».

Позже были определены победители, которым в обеих категориях были вручены золотые, серебряные и бронзовые медали.