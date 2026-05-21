Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не стремится к обострению отношений с Москвой и намерен продолжать взаимодействие с Россией в рамках действующих форматов сотрудничества.

Комментируя высказывания секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, армянский министр подчеркнул, что между сторонами сохраняются рабочие отношения, однако у Еревана есть собственные ожидания от союзников.

«Мы не склонны вносить напряжённость в армяно-российские отношения, наоборот — склонны к нормальному продолжению нашего партнёрства. Бывали времена и события, когда мы ожидали от наших партнёров других действий, по крайней мере шагов, предусмотренных договорами, но их не видели. Всё очень относительно», — сказал он в интервью армянским СМИ.

Напомним, что вчера Шойгу заявил, что Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы благодаря России. Он также напомнил, что РФ поставляет Армении природный газ и бензин по ценам, которые в три раза ниже рыночных. При этом, по словам Шойгу, в последнее время Ереван предпринял ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Москвой.