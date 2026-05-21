По меньшей мере 15 представителей кино и шоу-бизнеса задержаны утром в четверг в ходе новой антинаркотической операции, проведенной полицией в Стамбуле, сообщает телеканал TRT Haber.

Среди задержанных актриса и модель Серенай Сарыкая, известная по сериалам «Семья», «Прилив», «Шахмаран», «Спасибо, следующий», а также Фейза Дживелек, снявшаяся в сериале «Клюквенный щербет». Также под стражу взяты певцы Мабель Матиз и Беркай Шахин.

Всего прокуратура выдала ордера на задержание 25 человек, в том числе журналиста и продюсера Миргюна Джабаса. Они подозреваются в употреблении, хранении и распространении наркотиков.

В Турции в последние несколько месяцев регулярно проводятся крупные антинаркотические операции.