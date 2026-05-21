В Индии вызвали обсуждение кадры визита одного чиновника в храм, где из-за отсутствия системы кондиционирования его сопровождали переносные кондиционеры. На видео видно, как устройства направляли на лидера и перемещали вслед за ним во время молитвы.

Также заметно, что во время визита сопровождающие активно обслуживали политика, а один из сотрудников отгонял насекомых. После церемонии он покинул храм вместе с оборудованием.

Видео, распространившееся в соцсетях, вызвало споры о привилегиях публичных лиц во время религиозных мероприятий.