Больше не достаточно иметь лишь степень бакалавра. Об этом заявила ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчехра Мамедова, говоря о подготовке кадров в сфере архитектуры и строительства.

По ее словам, время, которое выделяется на получение степени бакалавра, недостаточно. Очень важно, чтобы у студентов были практические навыки.

«Конечно, мы предлагаем магистерские программы, которые восполняют недостаток знаний, в том числе междисциплинарные темы. Также приглашаем экспертов, которые помогают приобрести новые навыки. Мы запускаем новые магистерские программы, в частности, в области строительства умных городов -Smart City. И эти новые магистерские программы мы предлагаем нашим студентам. Одновременно нам необходимо прекратить обучение по определенным специальностям и ограничиться более короткими сроками обучения»,- отметила ректор.