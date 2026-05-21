Три спецрейса будут выполнены в четверг из Турции в аэропорт Рамон в Израиле для эвакуации задержанных активистов пропалестинской флотилии «Сумуд».

Вместимость самолетов превышает 400 человек, что позволит вывезти в Стамбул всех желающих, сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

«Сегодня в аэропорт Рамон будут выполнены три рейса с целью доставки в Турцию наших граждан — участников «Глобальной флотилии «Сумуд», задержанных израильскими силами, а также активистов из третьих стран. Общая пассажировместимость самолетов превышает 400 человек, что позволит обеспечить прибытие в нашу страну всех участников флотилии, пожелавших эвакуироваться. Приземление самолетов в аэропорту Стамбула запланировано в вечерние часы четверга», — отметили в министерстве.