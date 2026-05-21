«Азербайджанские железные дороги» объявили о введении динамической системы ценообразования на поездах по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.

Пассажиры смогут покупать билеты по более выгодной цене за 25–30 дней до отправления. В компании отметили, что такой подход позволит упростить планирование поездок и повысить эффективность организации перевозок.

Первые рейсы будут выполняться составами из шести вагонов, включая вагон-ресторан. Остальные вагоны будут относиться к классам «Комфорт», «Комфорт+» и «Люкс». Общая вместимость поезда составит 118 пассажиров.

Первый рейс отправится из Баку 25 мая и прибудет в Тбилиси на следующий день в 08:41. В свою очередь поезд, ежедневно отправляющийся из Тбилиси в 21:00, будет прибывать в Баку в 06:24.