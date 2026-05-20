Сотрудники департамента цифрового развития Азербайджанских железных дорог (АЖД) проводят в Тбилиси тренинг для сотрудников Грузинских железных дорог (ГЖД).

Как сообщили в АЖД, целью практического тренинга является полная интеграция систем продажи билетов двух стран, обеспечение взаимного мониторинга кассовых операций и согласование операционных процессов.

В рамках тренинга также будут протестированы операции по проверке билетов, регистрации и внесению данных в реестр.

До завершения полной интеграции билетных систем АЖД и ГЖД грузинская сторона будет осуществлять продажу билетов с использованием программного обеспечения АЖД. Это позволит создать единый процесс продажи и регистрации, а кассы в Грузии будут отображаться на платформе АЖД в режиме реального времени.

Также отмечается, что с учетом определенных сложностей у «Грузинских железных дорог», связанных с подвижным составом, вагоны до Тбилиси будут перевозиться локомотивами АЖД. То есть на первоначальном этапе перевозки по всему маршруту будут осуществляться подвижным составом и локомотивами, принадлежащими АЖД.