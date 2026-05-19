Лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что Владимир Путин может в конечном счете «пожалеть» о решении вторгнуться в Украину, рассказали Financial Times (FT) осведомленные источники.

По их словам, китайский лидер сделал это заявление в ходе обсуждения российско-украинской войны, при этом ранее во время «откровенных и прямых» бесед с президентом Джо Байденом он никогда не высказывал свое мнение о Путине и идущем военном конфликте.

Комментарий Си Цзиньпина прозвучал на фоне того, как война России против Украины после четырех лет зашла в тупик, а Киев стал эффективнее использовать беспилотники для ударов по российским войскам и целям в глубине страны, отмечает FT. Администрация Трампа в воскресенье, 17 мая, опубликовала отчет о саммите в Пекине, но в нем не было упоминания о том, что лидеры двух стран обсуждали российско-украинскую войну.