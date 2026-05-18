Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта с Ираном и выразил полное согласие с позицией Вашингтона по этому вопросу. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Иран больше не должен держать регион и весь мир в заложниках. Ядерная программа должна быть прекращена. Не должно быть нападений на Израиль и наших партнеров в регионе», – отметил Мерц.

Он также подчеркнул, что «Иран должен вновь обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Ормузский пролив».

По словам канцлера, он уже достиг договоренности с президентом США Трампом о координации действий стран для достижения этих целей.