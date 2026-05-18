Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов обсудил в Баку со своим грузинским коллегой Сулханом Тамазашвили вопросы сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, включая киберпреступность. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В ходе встречи Эйвазов поздравил Тамазашвили с назначением на должность министра внутренних дел и выразил благодарность за принятие приглашения и прибытие с официальным визитом.

Азербайджанский министр с удовлетворением подчеркнул высокий уровень взаимодействия между МВД двух стран.

Отмечалось, что документы, подписанные за прошедшие годы, создали благоприятные условия для формирования деловой среды, что проявляется в обмене информацией, а эффективное сотрудничество в сфере борьбы со всеми видами транснациональной преступности, включая киберпреступность, служит интересам наших народов и безопасности в регионе.

Гость поблагодарил за теплый прием, подробную информацию и проявленное гостеприимство, выразил удовлетворение стремительным развитием Азербайджана, существующей в стране стабильностью и тем, что Баку является одним из самых безопасных городов мира.

В рамках визита грузинская делегация во главе с Тамазашвили посетила расположенную в городе Баку Н-скую воинскую часть Внутренних войск МВД и ознакомилась с ее деятельностью.