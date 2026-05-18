Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил атаку Израиля на флотилию «Глобальная солидарность», которая доставляла гуманитарную помощь в Газу. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания турецкого кабмина.

«Израильские силы атаковали флотилию «Глобальная солидарность», которая доставляла гуманитарную помощь в Газу, и сделали это в международных водах. Я решительно осуждаю этот акт пиратства и бандитизма в отношении пассажиров флотилии, состоящей из граждан сорока разных стран», – сказал Эрдоган.

Он призвал международное сообщество принять меры «против беззаконных действий Израиля, которые игнорируют международное право и нормы».

«Сегодня я в очередной раз подтверждаю, что Турция поддерживает народ Газы и тех, кто протягивает руку помощи Газе», – добавил турецкий лидер.