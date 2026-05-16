Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность Франции оказать помощь Украине в сфере противоракетной обороны, включая предоставлении системы антибаллистической защиты.

Об этом говорится в Telegram-канал украинского президента.

«Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО», — сказал президент.