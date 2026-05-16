В Великобритании стартовало традиционное Королевское Виндзорское конное шоу-в котором Азербайджан представлен впервые масштабной делегацией из 150 человек.

По данным Федерации конного спорта Азербайджана, участие страны в престижном мероприятии организовано при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Одним из ярких событий шоу стала композиция Azerbaijan – Land of Fire, в рамках которой были представлены карабахские скакуны лошади, национальные танцы, музыка и выступление оркестра. В постановке приняли участие 23 карабахских скакуна.

Азербайджан на мероприятии также представили Государственный пограничный служебный ансамбль танца и кавалерийское подразделение.

Руководителем шоу-композиции выступила заслуженная артистка Говхар Гасанзаде, режиссёром и хореографом — сотрудник Государственной пограничной службы, заслуженный артист Фарид Ибрагимов, подготовкой кавалерийской группы занимался главный инструктор Имран Ахмедли, а дирижёром оркестра — заслуженный артист Самед Векилов.

Особое внимание зрителей привлекла постановка на основе музыки из оперетты Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан», которая была представлена в красочном и эмоциональном исполнении.

Сообщается, что среди зрителей присутствовал король Великобритании Карл III, который с большим интересом наблюдал за выступлением азербайджанской делегации и высоко оценил шоу.

Главные роли в постановке исполнили заслуженная артистка Афаг Аббасова и солистка Фатима Джафарзаде (Гюльчохра), заслуженный артист Турал Агасиев и солист Фахри Казым Ниджат (Аскер), а также Рафаэль Зейналов (Вели). Их выступления были встречены бурными аплодисментами.

Выступления азербайджанской делегации продолжатся до 17 мая. Сегодня также команда Land of Fire сыграют в поло.