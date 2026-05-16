Израильская армия официально подтвердила факт ликвидации в Газе руководителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Иззэддина аль-Хаддада. Как отмечается в заявлении армейской пресс-службы, после этого армейские части и подразделения на юге Израиля приведены в состояние повышенной готовности.

После подтверждения ликвидации аль-Хаддада начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел оперативное совещание.

«По завершении этого оперативного совещания начальник Генерального штаба поручил Южному командованию поддерживать высокий уровень оперативной готовности и незамедлительно отвечать на любые попытки причинить вред нашим войскам или территории Государства Израиль», — отмечается в заявлении армии.