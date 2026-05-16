Многодетная семья вернулась жить в Ходжалы. По данным Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, житель Ходжалы, бывший вынужденный переселенец Анар Закир оглу Булудханов, 1981 года рождения, вместе со своей семьей из 12 человек переехал в восстановленный дом в селе Тезебине Ходжалинского района.

По словам Булудханова, многие годы семья мечтала о возвращении, и сегодня эта мечта наконец стала реальностью, передает APA.

Он отметил, что для него огромная радость и гордость видеть, как его дети будут жить на родной земле в безопасности, благополучии и счастье.

Возвращение бывших вынужденных переселенцев в освобожденные территории продолжается в рамках государственной программы «Великое возвращение».