В Азербайджане до конца второй декады мая в ряде регионов сохранится неустойчивая и дождливая погода.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 16 мая по 19 мая ожидаются периодические дожди. В отдельных районах полуострова осадки могут носить интенсивный характер, местами возможны грозы.

По стране в целом прогнозируются кратковременные ливни, грозы, в отдельных районах — град, а в высокогорных территориях — переход осадков в снег.

В связи с ожидаемыми осадками возможно повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в горных реках.

На фоне неустойчивых погодных условий температура воздуха понизится на 3–6 градусов по сравнению с предыдущими днями.