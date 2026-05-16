Беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун, повредив два здания, сообщает газета Sözcü.

«На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом», — пишет издание.

По данным газеты, инцидент произошел рано утром в районе Илкадым. Жители проснулись от сильного хлопка и обнаружили на улице обломки аппарата.

После сообщения о происшествии на место прибыла полиция, пожарные и медики. В результате падения беспилотника были повреждены крыши и окна двух жилых зданий.

Турецкая полиция начала расследование, чтобы установить, кому принадлежал аппарат и с какой целью он использовался.