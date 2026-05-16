Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает рассчитывать на положительное решение вопроса с поставками американских истребителей F-35, однако одновременно активно развивает собственный истребитель пятого поколения Kaan.

По словам турецкого лидера, переговоры между турецкими и американскими представителями по теме F-35 продолжаются. Эрдоган выразил надежду, что сторонам удастся добиться позитивного результата, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что национальный проект Kaan развивается быстрыми темпами и станет важным этапом в развитии турецкой оборонной промышленности.

«Когда процесс будет завершен, в этой сфере начнется новая история», — отметил президент Турции.

Эрдоган также заявил, что Kaan — лишь первый шаг на пути к созданию более современных и мощных образцов вооружения. По его словам, турецкая оборонная продукция уже привлекает внимание во всем мире.

Президент напомнил, что на выставке SAHA-2026 в Стамбуле были представлены более 200 новых разработок, а объем заключенных сделок достиг 8 миллиардов долларов. Выставку посетили свыше 150 тысяч человек.

Турция была исключена из американской программы F-35 после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400. Контракт на поставку российских систем ПВО стоимостью 2,5 млрд долларов был заключен в 2017 году и полностью реализован в 2019-м.