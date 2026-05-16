Американская программа страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, оказалась невостребованной, в ее рамках не было выделено ни одного доллара. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, программа не соответствовала требованиям, предъявляемым к судам, которые проходят через Ормузский пролив.

«Цель программы DFC- страхование судов во время их следования под военно-морским сопровождением США, а сопровождения не было», — пояснил представитель страховой компании Chubb, участвовавшей в реализации программы.

Газета The Wall Street Journal сообщала ранее, что в рамках операции «Проект свобода» по организации транзита через Ормузский пролив корабли ВМС США не будут сопровождать суда. Операция началась 4 мая и была приостановлена на следующий день.

Президент США Дональд Трамп объявил о программе страхования судов правительством США в марте этого года, напомнила газета. Стоимость программы достигает $40 млн.