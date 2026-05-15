Визит делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в Азербайджан стал шагом к укреплению партнерских отношений между двумя странами, сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов в интервью Report.

По его словам, этот визит прежде всего являлся шагом, предпринятым для укрепления партнерских отношений между двумя странами:

«Мы прежде всего говорим о нормальном стратегическом партнерстве между Украиной и Азербайджаном, которое является взаимовыгодным для обеих сторон. Украина готова представить свой опыт и помочь в организации и укреплении системы противовоздушной обороны. В этом сотрудничестве есть такие аспекты, которые я сейчас раскрывать не буду. Это отношения двух государств».

Гнатов также добавил, что это сотрудничество направлено на то, чтобы сделать оборону Азербайджана более современной, привести ее в состояние готовности к возникающим сегодня вызовам.