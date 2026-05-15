Однодневный визит в Пекин президента России Владимира Путина ожидается в конце следующей недели, 20 мая, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, визит Путина в Китай является частью рутинных контактов Москвы и Пекина, поэтому парад или торжественная встреча в честь прибытия российского президента не ожидается.

Это будет первый случай, когда Китай примет лидеров двух держав в одном и том же месяце вне многостороннего контекста, отмечает издание и указывает на усилия Пекина по управлению связями с Россией и США.