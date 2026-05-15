Гавана готова принять гуманитарную помощь со стороны Вашингтона, если она будет предоставляться в рамках международных норм и без каких-либо политических условий со стороны Вашингтона, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Кандель.

«Если у правительства США действительно есть готовность предоставить помощь в тех объемах, о которых оно объявляет, и в полном соответствии с универсально признанными практиками гуманитарной помощи, оно не встретит препятствий или неблагодарности со стороны Кубы», – написал Диас-Канель в социальной сети X.

По его словам, страна сегодня остро нуждается в топливе, продовольствии и лекарствах.

Ранее Госдепартамент США сообщил о планах выделить кубинскому народу $100 млн прямой поддержки.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США рассматривают возможность предъявления обвинений одному из лидеров Кубинской революции, 94-летнему генералу армии Раулю Кастро. При этом сроки возможного выдвижения обвинений не называются, поскольку американскому Минюсту необходимо получить одобрение большого жюри присяжных.

Расследование может быть связано с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета эмигрантской организации «Братья приходят на помощь», базировавшейся в Майами. Примечательно, что ранее прокуратура штата Флорида возобновила расследование по этому делу.