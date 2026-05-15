Украина призывает усилить давление на Россию после ракетного удара по Киеву, в результате которого погибли мирные жители, в том числе и дети. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Такую Россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизни и надеется остаться безнаказанной. Надо давить. Именно Украина защищает Европу и мир, чтобы такие удары, когда гибнут дети, не распространялись дальше. Поэтому поддержка защитников жизни должна продолжаться», – сказал Зеленский.

По его словам, Россия должна нести ответственность за целенаправленное поражение гражданской инфраструктуры и гибель людей, при этом подобные действия, как подчеркнул он, не могут и не должны становиться нормой.

Он сообщил, что утром 15 мая в Киеве завершена поисково-спасательная операция на месте российского ракетного удара по жилому дому. Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины работали без перерыва более суток, разбирая завалы разрушенного подъезда, который был фактически уничтожен прямым попаданием ракеты.

Глава государства также отметил, что Украине необходимо усиление систем ПВО и ПРО, поскольку только в сочетании с системным давлением на Россию и поддержкой партнеров это может предотвратить подобные удары в будущем.