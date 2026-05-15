Азербайджан увеличил поставки рыбы в Россию. Об этом было отмечено в Москве в ходе встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

По имеющимся данным, стороны обсудили объем товарооборота сельскохозяйственной продукции между странами. По данным ФГИС «ВетИС» на 8 мая 2026 года, из Азербайджана в Россию с начала текущего года ввезено 3,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 43% больше объемов аналогичного периода прошлого года – 2,8 тыс. тонн.

Как прокомментировал Minval Заур Салманов, председатель Азербайджанской ассоциации производителей и переработчиков рыбы, в настоящее время Азербайджан в основном отправляет кильку, белугу и небольшой объем черной икры.

«Рост связан с экспортом кильки, отлавливаемой в Каспийском море и это в основном носит сезонный характер», — сказал эксперт.

По его словам, поскольку экспортируемая продукция не относится к категории массового потребления, то ее продажа за рубеж практически не влияет на рост цен на внутреннем рынке. Однако в Азербайджане подорожание стабильно происходит за счет импорта, поскольку местное население предпочитает потреблять карповые и лососевые виды рыб, в том числе форель, чупру и т.д. Все эти виды рыб в обязательном порядке импортируются в страну из-за рубежа. Так как показатели местного производства остаются низкими, то и цены на рыбу растут.

Между тем глава ассоциации подчеркнул, что экспорт объемом в 3,9 тыс. тонн за такое короткое время ( с начала года) является большим показателем для Азербайджана. Здесь фактически нет места реэкспорту.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета, за первый квартал текущего года Азербайджан заработал на экспорте рыбы, раков, моллюсков и т.д. более 2,6 млн долларов.

Как отметил Салманов, в ближайшие годы Азербайджан обладает потенциалом увеличения объёма экспорта морепродуктов. Кстати, килька является одним из популярных продуктов в России. Она стала лидером среди консервированной рыбной продукции, обогнав по объемам производства тунца и скумбрию. Это заявление ранее сделал Герман Зверев, глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

«Рыбные консервы остаются самым популярным видом рыбной продукции среди россиян, составляя четверть от общего объема потребления рыбы», — сказал Зверев.