Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила детали инцидента с журналистом во время пресс-конференции российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Дели.

«По поводу «выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели». Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише и предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Лавров резко отреагировал во время пресс-подхода в Индии на журналиста, который мешал его выступлению, и попросил охрану вывести его со словами «если вы не сдадите свой телефон, они достанут пистолет».