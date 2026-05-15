Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит смысла спорить с президентом США Дональдом Трампом.

«Нет смысла вступать в споры в такой обстановке. Если посмотреть на тех, кто это делал, им не повезло», – сказал Мерц в интервью испанской газете ABC.

В качестве примера канцлер привел перепалку Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале прошлого года, после которого президент Украины был вынужден досрочно покинуть Белый дом.

При этом Мерц отметил, что он старается подстраиваться под собеседников.