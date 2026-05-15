Наличие высокой сейсмической активности в Азербайджане требует ответственного подхода к строительству и эксплуатации зданий, а также к градостроительной политике. Об этом заявил замглавы МЧС республики Джабраил Ханларов на конференции, посвященной Году градостроительства и архитектуры.

По его словам, модель градостроительства должна соответствовать современным стандартам и принципам устойчивости.

«Известно, что правильная оценка сейсмических рисков в процессе градостроительства играет важную роль в предотвращении возможных природных катастроф. В этом направлении особое значение имеет расширение правовой базы, применение международных стандартов, повышение сейсмостойкости и принятие научно обоснованных решений. В управлении сейсмическими рисками должен быть обеспечен взаимный обмен информацией между странами региона», – приводит его выступление АПА.