Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск против лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна после его высказываний о галлюциногенных грибах.

В исковом заявлении Пашинян требует взыскать с Карапетяна 6 миллионов драмов (около $16,2 тыс.) в качестве компенсации нематериального ущерба, причиненного клеветой.

Также в заявлении содержится требование к Карапетяну дать опровержение своих слов «в прямом эфире посредством видеозаписи как минимум в трех средствах массовой информации, имеющих не менее двухсот тысяч подписчиков на YouTube-канале».

Отметим, что Карапетян, отвечая на вопрос Armenia Today о предвыборной кампании, сказал, что поведение и высказывания Пашиняна объясняются воздействием галлюциногенов, которые он привез из Китая. «Не принимайте слова премьер-министра слишком всерьез», — заявил Карапетян.