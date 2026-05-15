Президент США Дональд Трамп объявил, что по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином стороны заключили «фантастические торговые сделки», сообщает пресс-пул Белого дома.

После этой встречи Трамп в интервью Fox News заявил, что Китай намерен вложить «сотни миллиардов долларов» в американские компании, руководители которых сопровождали его во время визита в Пекин.

Президент отметил, что группа ведущих бизнесменов США, включая основателя Tesla Илона Маска, исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга и гендиректора Apple Тима Кука, прибыла с ним в Китай, чтобы «выразить уважение» и развивать бизнес.

«Эти бизнесмены здесь, чтобы заключать сделки и возвращать рабочие места», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что пригласил их на встречу с Си, хотя изначально присутствие бизнесменов в графике переговоров не предусматривалось.

«Китай инвестирует сотни миллиардов долларов в тех людей, которые сегодня были в этой комнате. Именно поэтому они приехали, — заявил Трамп. — Там были практически все крупнейшие бизнес-лидеры».

Он назвал переговоры с китайским лидером «очень хорошими» и добавил, что делегация КНР смогла адаптироваться к изменению формата встречи после неожиданного участия американских предпринимателей.