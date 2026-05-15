Завтра, 16 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем — 19-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 750 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 55-65%.

В регионах страны местами ожидаются осадки, в отдельных районах интенсивные. Вечером в восточных районах осадки усилятся. Возможны грозы и град, в высокогорных районах — снег. Местами не исключается туман. Ветер западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем — 20-25° тепла, в горах ночью 4-8, днем 8-13, в отдельных местах до 17° тепла.