В Баку в период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдёт с 17 по 22 мая, метро будет работать в усиленном режиме, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Так, 17 мая, несмотря на нерабочий день, на линии «28 Мая — Ахмедлы» движение поездов будет обеспечиваться по субботнему графику. В этот день интервал движения поездов по маршруту «28 Мая — Ахмедлы» и в обратном направлении составит 2 минуты 30 секунд.

На Фиолетовой линии, а также на параллельных участках «Ахмедлы — Ази Асланов» и «Джафар Джаббарлы — Хатаи» график движения изменен не будет. Также предусмотрен резерв поездов, а на станциях будут работать 56 волонтёров.