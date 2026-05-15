Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин производит впечатление человека, которого невозможно было бы «подобрать на кастинге» даже для фильма о лидере Китая.

По словам Трампа, Си Цзиньпин отличается серьёзностью и не склонен к «играм» в дипломатии.

«Он весь такой деловой. С ним, знаете ли, нет никаких игр. Он не говорит о том, какая хорошая погода. О, давай посмотрим на звезды, давай посмотрим на солнце. Мне это нравится. Это хорошо. Никаких игр», — сказал Трамп.

Президент США также отметил внешность китайского лидера и его рост.

«Даже его физические данные — он высокий, очень высокий. Особенно для этой страны, потому что они, как правило, немного ниже ростом», — заявил Трамп.

Он добавил, что в Голливуде якобы не смогли бы найти актёра, подходящего на роль лидера Китая.

«Если бы вы поехали в Голливуд и искали человека на роль лидера Китая в фильме, кастинг не состоялся бы. Вы не нашли бы такого парня, как он», — подчеркнул Трамп.