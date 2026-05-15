В Армении разгорелась новая словесная перепалка между бывшим президентом Робертом Кочаряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Во время встречи с избирателями в Ереване Кочарян заявил: «Эй, хамбал, какое тебе дело до нашей национальной идентичности?»

В ответ Пашинян заявил, что в его партии действительно используют это слово в отношении экс-президента. «Когда мы говорим о Роберте Кочаряне, используем именно это слово: хамбал», — сказал премьер Армении.

Слово «хамбал» пришло из тюркской среды и буквально означает «грузчик», «носильщик» или «чернорабочий». Однако в политической и бытовой речи оно нередко употребляется как оскорбление — в значении грубого, невоспитанного или примитивного человека.