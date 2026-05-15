Пять граждан Италии погибли в результате несчастного случая во время исследования подводных пещер на Мальдивах, сообщили в МИД страны.

«Пятеро граждан Италии погибли в результате несчастного случая во время погружения с аквалангом на атолле Вааву на Мальдивах. Сообщается, что дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 метров», — говорится в заявлении.

Среди погибших — инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, её дочь и двое молодых исследователей из Университета Генуи.