Разговоры о возможном перезапуске «Северного потока», экономической нормализации вокруг аннексированного Крыма и возвращении российского газа в Европу все чаще выходят за рамки отдельных слухов и утечек. На этом фоне в экспертной среде формируется новая версия происходящего: завершение украинского конфликта может стать не только политическим соглашением, но и запуском масштабной геоэкономической сделки между Россией и Западом.

В этой конструкции президент США Дональд Трамп рассматривается уже не просто как политик, а как архитектор новой модели отношений, где Trump Organization и связанные с ней бизнес-структуры способны сыграть роль посредника между российскими ресурсами, европейскими рынками и американскими интересами. Речь идет о системе контрактов, инвестиций, энергетических маршрутов и контролируемой экономической нормализации, параметры которой, по мнению ряда аналитиков, Москва и Вашингтон начали обсуждать задолго до возможного окончания войны.

Итак, на вопросы Minval Politika отвечает политический аналитик Дмитрий Бридже.

— Насколько реалистичен сценарий, при котором возобновление работы «Северного потока» может стать частью большой сделки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по Украине? Можно ли говорить о формировании скрытого энергетического компромисса между Вашингтоном и Москвой, несмотря на продолжающийся конфликт?

— С моей точки зрения, такой сценарий нельзя считать фантастическим. Его нельзя подавать как уже доказанный факт, но как политико-экономическая гипотеза он выглядит вполне реалистично. Причина проста: «Северный поток» давно перестал быть просто газопроводом. Это стратегический рычаг, вокруг которого завязаны энергетика Германии, промышленная конкурентоспособность Европы, санкционная политика Запада, доходы России и роль США как главного внешнего арбитра европейской безопасности.

Если смотреть на ситуацию с позиции геополитического анализа, то любой крупный мирный пакет по Украине не может состоять только из вопросов фронта, территорий и гарантий безопасности. За кулисами всегда обсуждаются деньги, энергетика, санкции, активы, логистика, восстановление рынков и будущие каналы торговли. Поэтому «Северный поток» в такой конструкции может быть не главной темой сделки, а важным элементом большого размена.

Важно понимать: речь идет не о возвращении к прежней модели, когда Россия напрямую продавала газ Германии, а Германия строила на этом свою промышленную мощь. Эта модель политически разрушена после 2022 года. Но может возникнуть новая система, где российский газ возвращается в Европу уже не как символ российско-германского партнерства, а как часть архитектуры, контролируемой американцами.

Старый «Северный поток» был проблемой для США, потому что напрямую связывал Москву и Берлин. Новый же под американским финансовым или политическим контролем может стать уже не угрозой, а инструментом влияния Вашингтона.

Поэтому говорить о скрытом энергетическом компромиссе между США и Россией можно, но осторожно. Это не обязательно формальная сделка с подписями и печатями. Скорее, поиск модели, при которой Россия получает частичный экономический выход из изоляции, США — контроль над тем, как именно Россия возвращается на европейский рынок, а Европа оказывается в положении потребителя, а не самостоятельного архитектора своей энергетической политики.

Для Владимира Путина такой вариант выгоден, потому что позволяет показать: Россия не проиграла и не оказалась окончательно изолированной. Для Дональда Трампа это тоже выгодно, поскольку он сможет представить себя человеком, который не просто остановил войну, а создал новую экономическую архитектуру.

С моей точки зрения, конечно же, мы видим повод для новой сделки между Россией и США. России необходимо решать экономические вопросы, потому что давление на российскую экономику постепенно усиливается. Атаки беспилотников на юг России, Краснодарский край, Туапсе, Ставрополье и другие регионы уже влияют на производственную и логистическую инфраструктуру. А юг России — это один из ключевых экономических и производственных регионов страны. Поэтому экономический вопрос становится приоритетным как для Москвы, так и для Вашингтона

Именно поэтому «Северный поток» может стать частью большого пакета. Не потому, что кто-то в Вашингтоне внезапно полюбили российский газ, а потому, что газопровод способен превратиться в механизм контроля над послевоенным балансом.

— Можно ли рассматривать возможное возвращение российского газа в Европу как попытку США не только нормализовать отношения с Россией, но и получить контроль над энергетической архитектурой Евросоюза — одновременно через СПГ и российский трубопроводный газ?

— Да, и, на мой взгляд, это центральный элемент всей схемы. Вашингтон может стремиться не просто к тому, чтобы Европа покупала американский СПГ. Это уже происходит. Более амбициозная задача — контролировать сразу две энергетические реальности: американский сжиженный газ и возможное возвращение российского трубопроводного газа.

До 2022 года европейская энергетическая модель строилась на трех элементах: дешевый российский газ, немецкая промышленность и относительная автономия Европы в отношениях с Москвой. После начала войны эта система была разрушена. США резко усилили свои позиции как поставщик СПГ, Европа начала покупать более дорогую энергию, а зависимость ЕС от Вашингтона усилилась.

Но новая модель тоже неидеальна для Европы, потому что дорогая энергия снижает конкурентоспособность европейской промышленности, прежде всего немецкой. Если российский газ частично вернется, это снизит давление на экономику ЕС. Однако если он будет возвращаться через американское посредничество, Европа не восстановит автономию, а попадет в еще более сложную зависимость.

США в такой системе получают уникальную позицию. Они смогут регулировать, сколько СПГ идет в Европу, сколько трубопроводного газа допускается на рынок, какие санкции снимаются, кто получает лицензии, кто страхует поставки и кто контролирует инфраструктуру. Это уже не классический рынок. Это управляемая архитектура зависимости.

С точки зрения Вашингтона, такой сценарий выглядит выгодно: США не позволяют Европе полностью вернуться к старой зависимости от России, но и не дают ей самостоятельно договориться с Москвой. Америка становится обязательным посредником между двумя сторонами.

В этой логике Украина становится не только военным или дипломатическим вопросом, а инструментом большой сделки между Россией и США. Причем Европейский союз в любом случае рискует оказаться в проигрышной позиции, потому что новая система будет выстраиваться через американское посредничество. И речь идет не только о государстве как таковом, а о сети бизнес-интересов, связанных с Трампом, республиканскими элитами и структурами, способными лоббировать подобные соглашения

Для Европы это особенно болезненно. Брюссель много лет говорил о стратегической автономии, но в итоге оказался между двумя зависимостями — от американской безопасности и от необходимости дешевой энергии.

— Почему администрация Трампа, ранее активно выступавшая против «Северного потока-2», теперь, по данным западных СМИ, допускает участие американских инвесторов в его перезапуске? Насколько болезненным такой сценарий может стать для ЕС?

— Изменение позиции объясняется не идеологией, а коммерческой и геополитической логикой. Раньше Трамп выступал против «Северного потока-2», потому что проект усиливал связку Россия — Германия и создавал энергетическую автономию Европы от США. Теперь ситуация изменилась. Газопровод не работает, Европа ослаблена, Германия потеряла прежний энергетический фундамент, Россия находится под санкциями, а США укрепили позиции на европейском газовом рынке. В такой ситуации логика может быть другой: зачем окончательно уничтожать актив, если его можно поставить под новый контроль?

Трамп как бизнесмен может смотреть на «Северный поток» не как на символ геополитического конфликта, а как на недооцененный актив. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще может преобладать логика не разрушения актива, а его перехвата и последующего управления. Для Трампа важна не только политическая составляющая сделки, но и коммерческая. В этой модели Trump Organization, Джаред Кушнер и связанные с республиканскими кругами бизнес-группы могут рассматриваться как структуры, получающие прямую выгоду от будущих соглашений. Инфраструктура существует, рынок существует, потребность Европы в газе сохраняется. Проблема только в политическом статусе и механизме контроля.

Американские инвесторы в такой схеме становятся своеобразным «легализующим слоем». Формально это уже не чисто российский проект, а проект с американским участием. Европе можно будет объяснить, что возвращение газа происходит якобы под прозрачным международным управлением.

Для ЕС это крайне болезненно. Во-первых, это разрушает прежнюю политическую линию Брюсселя. Во-вторых, показывает, что Европа сама отказалась от прямой энергетической связи с Россией, чтобы затем принять ее восстановление через США. В-третьих, это усиливает раскол внутри ЕС между странами, которым нужен дешевый газ, и странами, рассматривающими любой компромисс с Москвой как угрозу безопасности. Особенно чувствительно это будет для Германии. Берлин был главным бенефициаром старой модели, но в новой схеме может получить газ уже без контроля над самим энергетическим каналом.

— Можно ли считать обсуждения вокруг Крыма и «Северного потока» частью более широкой стратегии Трампа по экономической «перезагрузке» отношений с Россией?

— Да. Более того, именно вместе эти сюжеты и приобретают стратегический смысл. «Северный поток» — энергетическая часть сделки. Крым — территориально-инвестиционная. Украина — военно-политическая. Санкции — юридическая. А бизнес становится инструментом реализации всей конструкции.

Если смотреть на ситуацию как на единую систему, то возникает логика крупной геоэкономической сделки. Россия получает частичное признание своих интересов, США — контроль над ключевыми потоками, Европа — шанс стабилизировать энергетику, Украина — прекращение войны, но ценой потери части прежних переговорных позиций.

Крым здесь играет особую роль. Для Трампа, если исходить из его делового подхода, полуостров может восприниматься не только как территория спора, но и как актив: туризм, недвижимость, порты, гостиничные проекты, инфраструктура. В этой логике война заканчивается не декларацией, а монетизацией.

Фактически речь может идти о попытке перевести конфликт из военно-политической плоскости в систему управляемых экономических компромиссов. Для Трампа это соответствует его политическому стилю: он стремится выступать не просто как президент, а как постоянный посредник и управленец глобальных процессов. Именно поэтому для него важно оставить после себя не только политическое наследие, но и систему долгосрочных соглашений, в которых американские структуры играют ключевую роль.

Газовая труба начинает работать, санкции частично смягчаются, российские активы возвращаются в ограниченный оборот, а Крым превращается в инвестиционную площадку.

Очень важно понимать: признание в международной политике не всегда происходит через официальные документы. Иногда оно начинается через практику. Если западные инвесторы входят в проекты в Крыму, если банки начинают проводить платежи, а международные компании работать на полуострове, то юридические формулы постепенно отходят на второй план.

— Получается, что возможное превращение Крыма в международный курорт означает, что в Вашингтоне допускают фактическое признание российского статуса полуострова. Какие последствия это может иметь для международного права и санкционной политики Запада?

— Речь может идти не о прямом юридическом признании, а о движении к фактическому признанию через экономику. Формально США могут продолжать говорить, что статус Крыма не изменился. Но если при этом допускается участие западных структур в инвестиционных проектах на полуострове, то это уже признание на уровне практики.

Для международного права это станет крайне серьезным прецедентом. Если подобная схема начнет реализовываться, это будет означать переход от политики жесткого непризнания к политике постепенной экономической адаптации. И тогда Крым станет не только территориальным вопросом, но и частью более широкой геоэкономической конструкции, где инвестиции и инфраструктурные проекты начнут играть роль фактического механизма признания.

Вся западная позиция по Крыму строилась на принципе непризнания изменения границ силой. Если же Вашингтон допустит экономическую нормализацию Крыма под российским контролем, это ударит по самому принципу территориальной целостности, который Запад защищал с 2014 года. Такой сигнал внимательно изучат и в других регионах мира.

Для санкционной политики это тоже будет почти разрушительным сценарием. Если появляются исключения для Крыма — сначала инфраструктурные, затем туристические, банковские и инвестиционные, — то санкционный режим постепенно превращается в систему исключений. Но с точки зрения Трампа это может выглядеть как прагматичное решение: если территорию невозможно вернуть военным путем, то ее пытаются превратить в экономический ресурс.

— Насколько серьезным ударом по позициям Киева стали сообщения о том, что в окружении Трампа обсуждаются варианты экономического сотрудничества с Россией вокруг Крыма и энергетики?

— Для Киева это крайне серьезный удар. Даже сам факт подобных обсуждений разрушает главный психологический фундамент украинской стратегии — уверенность в том, что Запад никогда не станет договариваться с Россией за счет украинских интересов.

Украина строила свою позицию на нескольких принципах: территориальная целостность, непризнание Крыма российским, санкционное давление на Москву и безусловная поддержка Запада. Если же в Вашингтоне начинают обсуждать Крым как инвестиционный объект, а российский газ — как часть новой энергетической архитектуры, то все эти опоры начинают расшатываться.

Особенно болезненно то, что разговор смещается из сферы морали и права в сферу бизнеса и больших денег. Пока речь шла о международном праве и агрессии, Киев находился в сильной моральной позиции. Но когда великие державы начинают обсуждать трубы, санкции, ресурсы и инвестиции, Украина рискует превратиться из субъекта политики в объект геоэкономического торга.

Для Киева особенно опасно то, что в подобных переговорах ключевым фактором становятся уже не только вопросы безопасности, но и экономика. До 2013 года Донбасс и восточные регионы были одной из основных опор украинского промышленного роста. После начала конфликта Украина начала терять важнейшие экономические территории. Сейчас схожие риски возникают уже и для российской экономики, прежде всего на юге страны. Поэтому обе стороны объективно заинтересованы в поиске формулы стабилизации.

Для украинского общества это может восприниматься как предательство. Особенно если создастся впечатление, что Вашингтон и Москва готовы договариваться напрямую.

С точки зрения переговорной позиции, подобные сигналы уже работают против Киева. Россия получает возможность говорить, что даже в США начинают понимать необходимость компромисса. Европейцы начинают сомневаться, насколько далеко готов идти Вашингтон. А политические элиты постепенно привыкают к мысли, что война может завершиться не украинской победой, а крупной сделкой между великими державами.

Поэтому для украинского руководства подобные сигналы выглядят крайне тревожно. Если раньше Запад говорил о стратегическом поражении России, то теперь часть американской элиты может рассматривать Москву уже не как постоянного противника, а как будущего управляемого партнера в рамках новой энергетической и инвестиционной архитектуры

— Как на подобные сигналы из Вашингтона реагируют европейские элиты, прежде всего страны Европы и Балтии, традиционно выступающие против любых компромиссов с Кремлем?

— Реакция крайне нервная, но при этом неоднородная. Восточная Европа и Балтия воспринимают любые разговоры о сделке Трампа с Путиным как угрозу. Германия, Франция и часть западноевропейского бизнеса смотрят на ситуацию более прагматично, поскольку им нужны дешевая энергия и восстановление промышленной конкурентоспособности.

Польша, Литва, Латвия и Эстония будут против практически автоматически. Для них «Северный поток» всегда был не просто энергетическим проектом, а инструментом геополитического обхода Восточной Европы. Если теперь появится новая версия этой схемы — уже с участием США, — они воспримут это как повторение старой ошибки в еще более опасной форме.

Для Польши это особенно чувствительно, потому что Варшава много лет строила свою роль как главный восточноевропейский союзник США. Если Трамп начнет напрямую договариваться с Путиным по Украине, газу и Крыму, польские элиты почувствуют, что их стратегическая роль обесценивается.

Страны Балтии будут воспринимать это еще жестче. Для них любой компромисс с Москвой, не сопровождающийся жестким сдерживанием России, выглядит как угроза будущей безопасности.

Германия окажется в двойственном положении. Политически Берлин не хочет возвращаться к прежней зависимости от России. Но немецкая промышленность объективно страдает без дешевой энергии. Поэтому внутри Германии может усилиться давление промышленного лобби, заинтересованного в частичном возвращении российского газа через «безопасную» американскую схему.

Франция, в свою очередь, будет смотреть на происходящее через призму европейской автономии.

При этом внутри самой Европы будет усиливаться страх, что США используют украинский кризис для окончательного ослабления самостоятельной роли Евросоюза. Если Вашингтон одновременно контролирует поставки СПГ, возможное возвращение российского газа и параметры будущего мирного соглашения, то ЕС постепенно превращается не в самостоятельный центр силы, а в зависимый элемент американской архитектуры.

Париж традиционно болезненно реагирует на ситуации, когда США начинают определять судьбу Европы без участия самих европейцев.

В итоге ЕС рискует столкнуться с глубоким внутренним расколом: между сторонниками жесткой линии против России и теми, кто считает, что Европа больше не может бесконечно оплачивать геополитику дорогой энергией и экономическим спадом.

Общий вывод заключается в том, что связка «Северный поток» — Крым — Украина — санкции — американские инвесторы уже перестает выглядеть набором разрозненных слухов. Все больше это напоминает контур потенциальной геоэкономической сделки, в которой завершение войны рассматривается как запуск новой системы контроля над энергетикой, инвестициями и безопасностью Европы.