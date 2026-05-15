Финская компания Endomines объявила об обнаружении крупного месторождения золота в восточной части страны – в провинции Северная Карелия, сообщает Yle.

Новые залежи золота выявлены примерно в 6 км от действующего месторождения, еще три участка расположены между ними. Технический директор Endomines Яни Раутио отметил, что месторождение является уникальным для Финляндии, поскольку золото в этом районе залегает совместно с железной рудой.

С начала 2026 года в районе месторождения были пробурены 52 разведочные скважины. Начало промышленной добычи на новых участках намечено на 2030 год.