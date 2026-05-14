Агентство Bloomberg опубликовало материал, посвященный термину «ловушка Фукидида», который председатель КНР Си Цзиньпин упомянул во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает агентство, это выражение затрагивает саму суть соперничества между Китаем и США. Концепция была популяризирована политологом Гарвардского университета Грэмом Эллисоном в начале 2010-х годов на основе трудов древнегреческого историка Фукидида.

Суть теории заключается в том, что конфликт становится вероятным, когда восходящая держава начинает бросать вызов уже доминирующей. Эллисон использовал эту модель для анализа отношений между США и Китаем.

По оценке Bloomberg, рост Китая — экономический, технологический и военный — создает структурное напряжение в отношениях с Вашингтоном. Даже если ни одна из сторон не стремится к прямой конфронтации, сама конкуренция формирует опасную динамику.

Аналитик из Пекина Цзичэнь Ван отметил, что Си Цзиньпин использует термин «ловушка Фукидида» как минимум с 2014 года. В частности, китайский лидер упоминал его на встрече с Джо Байденом в 2024 году на саммите АТЭС в Перу.

Как подчеркивает Bloomberg, позиция Пекина остается неизменной: Китай считает, что конфликт с США не является неизбежным, а две страны должны найти способ сосуществования на основе «взаимного уважения» и «взаимовыгодного сотрудничества».

При этом агентство обращает внимание и на стратегический смысл подобных заявлений. Используя концепцию «ловушки Фукидида», Пекин поднимает противостояние с США выше уровня торговых споров или вопроса Тайваня, представляя его как глобальное испытание для мирового порядка и отношений великих держав.

Кроме того, это позволяет Китаю подчеркивать свой статус равной сверхдержавы по отношению к США, а не подчиненной стороны.