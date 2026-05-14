Глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев заявил, что западные страны требовали закрыть некоторые банки республики, однако Бишкек отказался это делать.

По его словам, власти предлагали европейским и американским партнерам провести независимый аудит с привлечением международных компаний. «Мы сказали: проверьте, есть ли нарушения, а потом вводите санкции», — отметил Касымалиев.

Он подчеркнул, что закрытие банков могло бы подорвать финансовую систему страны, поскольку в них находятся депозиты граждан.

При этом премьер добавил, что отдельные компании, которые могут быть связаны с сомнительными схемами, будут закрыты.

Касымалиев также заявил, что Кыргызстан не участвует в обходе санкций, но сохраняет тесные экономические связи с Россией, откуда получает топливо, древесину и металл. Кроме того, значительную роль играют денежные переводы трудовых мигрантов.

«Некоторые думают, что если в банках обращаются рубли, то это связано с чем-то незаконным. Но это не так — это деньги, поступающие от наших мигрантов», — отметил он.