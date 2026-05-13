Американские военные за месяц морской блокады Ирана позволили пройти 15 судам в гуманитарных целях.

С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Четыре недели назад CENTCOM приступил к блокаде судов, выходящих и заходящих в иранские порты. На данный момент ВС США перенаправили 67 коммерческих судов, позволили пройти 15 судам в поддержку оказания гуманитарной помощи и обездвижили четыре судна», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в X.

Американские военные не пояснили, какие именно грузы перевозили пропущенные суда.