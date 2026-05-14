Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, что тайваньский вопрос является ключевым для отношений между двумя странами.

По словам Си, грамотный подход к этой теме позволит сохранить стабильность в отношениях Вашингтона и Пекина, тогда как ошибки могут привести к конфликтам и серьезному ухудшению двусторонних связей. Он также подчеркнул, что идеи независимости Тайваня несовместимы с миром в Тайваньском проливе.

Ранее китайское посольство в Вашингтоне назвало тайваньский вопрос одной из четырех «красных линий» в отношениях с США.

Как пишет Reuters, Вашингтон может попросить Пекин подтолкнуть Иран к сделке, тогда как Китай способен потребовать уступок по Тайваню. Трамп ранее заявлял, что намерен обсудить с Си поставки американского оружия Тайваню.