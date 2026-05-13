Около 1,7 тыс. человек оказались изолированы на прибывшем в Бордо круизном лайнере Ambition после смерти находившегося на борту мужчины от гастроэнтерита, вызванного норовирусной инфекцией, сообщает газета Sud Ouest.

По данным издания, скончавшимся оказался британец старше 90 лет. Поскольку симптомы заболевания были выявлены еще у 50 пассажиров и членов экипажа, все находившиеся на борту были изолированы. Лайнер прибыл на юго-запад Франции с Шетландских островов, совершив по пути остановки в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте.

Группа медиков, прибывших на судно, взяла у пассажиров биоматериалы для анализа. Местная префектура запретила пассажирам и членам экипажа покидать лайнер до получения результатов исследований.

Газета при этом отмечает, что речь не идет о заражении хантавирусом.