В Екатеринбурге четырехлетний мальчик выпал из окна 15-го этажа и выжил, сообщает РБК.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 10 часов утра. Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, его прооперировали, после чего он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как рассказала жена старшего брата мальчика, ребенок упал с 15-го этажа на газон. «Состояние стабильное. Хирурги справились со своей работой. Врачи говорят, что жить будет», – отметила она.

По ее словам, ребенок часто подолгу находился у своих братьев. В момент происшествия мать была на работе, мальчик находился под присмотром среднего брата.