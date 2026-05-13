Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости усиления контроля за приезжающими в Россию мигрантами. Он подчеркнул, что лица с судимостью или административными нарушениями в своей стране не должны получать разрешение на проживание или гражданство РФ.

«Мы считаем, что надо усиливать контроль за приезжающими мигрантами. Вводить новые ограничения в отношении тех, кто хочет получить разрешение на жительство в нашей стране. И в случае, если такие кандидаты имеют нелады с законом в своей стране пребывания, откуда они хотят к нам приехать, иметь возможность отказывать в гражданстве», — сказал он.

По его словам, такие меры позволят создать условия для въезда законопослушных иностранцев, которые соблюдают законы в своем государстве.

«Административная ответственность, судимость — это всё будет основанием для того, чтобы отказать в получении вида на жительство, гражданства всем, кто старается переехать в нашу страну», — добавил он.