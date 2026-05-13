Пакистан допустил присоединение Турции и Катара к соглашению об оборонном союзе с Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg.

«Если Катар и Турция также присоединятся к существующему соглашению, то это будет позитивным событием», – заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

По его словам, переговоры по соглашению находятся в завершающей стадии и в будущем могут включать эти страны.

Министр добавил, что предлагаемое соглашение не направлено против какой-либо страны, а призвано укрепить региональную стабильность и уменьшить внешнюю зависимость.